Объедините отделы в группы дозвона, подключите очередь звонков, анализируйте историю звонков и следите за пропущенными, настройте личные сценарии прохождения звонка у каждого сотрудника
Подключите запись разговоров, изучите персональную статистику каждого сотрудника
Настройте интеграции с CRM Б24 или AMO, используйте API для интеграции с любыми другими CRM-системами
Поминутная или посекундная тарификация; переходите к нам со своим номером на выгодные тарифы; менеджер может собрать тариф специально под вас при особых требованиях
Номер 8800 для бесплатных звонков клиентов, мобильные номера и входящие/исходящие СМС (в том числе и в интеграциях)
Настройте очереди звонков, голосовое меню
Создайте сценарии для входящих вызовов, по которым клиент легко свяжется с нужным отделом или сотрудником, без необходимости ответа секретаря и настройте его функции в зависимости от расписания работы вашей компанииПодробнее
Контролируйте качество обслуживания, корректируйте скрипты и стандартыПодробнее
Принимайте и совершайте несколько вызовов на номер одновременно. Количество каналов для номера зависит от тарифа. Номера доступны в более чем 60-ти регионах страны. Помимо городских доступны, также мобильные номераПодробнее
Вы можете создать многоуровневый сценарий приема звонков сотрудниками в рабочее и не рабочее время
Запишите приветственное сообщение для входящих с возможностью набора внутреннего номера отделения или сотрудника. Это позволит Вам разгрузить секретаряПодробнее
Настройте интеграции с АМО CRM или Б24, которые позволят вам собирать всю информацию о коммуникациях с клиентами в системе, где работают ваши менеджеры. Интеграции включают возможность не только звонков но и отправки СМС. При необходимости интеграции с другими системами вы можете использовать API
Виртуальные мобильные для совершения входящих и исходящих вызовов (по протоколу SIP, звонки совершаются с традиционных софтфонов) с возможностью получения и отправки СМС через личный кабинет или мобильное приложение. Используются для звонков клиентов, где важно, чтобы входящий номер был мобильным, регистрации в различных интернет сервисах для анонимизации основного номера. Записи разговоров и другая информации о звонка при этом сохраняется в личном кабинетеПодробнее
Все данные о звонках и данные по звонкам отдельных сотрудников можно увидеть в личном кабинете или сделать интеграцию с вашей информационной системой с помощью API PlusofonПодробнее
Добавьте нежелательные контакты в черный список, чтобы оградить сотрудников от недоброжелательных звонков
Получайте бесплатные входящие SMS от клиентов и от веб-сервисов. Стоимость исходящего сообщения всего 60 копеек с НДС. Вы можете воспользоваться интерфейсом личного кабинета или SMS APIПодробнее
Организуйте колл-центр, чтобы не пропустить ни одного звонка от клиентов. Если все операторы будут заняты, клиенты будут поставлены в очередь и когда освободится один из операторов его сразу автоматически соединит с клиентомПодробнее
Корпоративный портал, у которого CRM представлен в качестве встроенного модуля
Автоматизированная CRM-система, рассчитанная на оптимизацию бизнес-процессов отдела продаж внутри компании
Зарегистрируйтесь в личном кабинете и подпишите договор (для юридических лиц). Для физических лиц доступа верификация по паспорту или через Госуслуги. Если понадобится помощь с подключением, то сможет помочь Ваш личный менеджер или поддержка. Еще можно самостоятельно поискать информацию в wiki, если захотите.
Подключение занимает от 5 минут до 1 часа. Все зависит от того какую юридическую форму вы будете регистрировать — физическое лицо или юридическое, а также от того насколько активно вы сможете поработать с нашим менеджером для подписания договора. Для физических лиц доступна авторизация через Госуслуги.
Для работы вы можете использовать один из рекомендованных нами софтфонов. Также можно использовать аппаратный телефон, который поддерживает протокол SIP.
|Тариф «Первый»
|₽/мин
|Поминутная тарификация
|₽/мин
|Посекундная тарификация
|₽/мин
|Москва
|от 0,72 ₽/мин
|Санкт-Петербург
|от 0,74 ₽/мин
|Мобильные РФ
|от 1,5 ₽/мин
|Казахстан
|от 3,12 ₽/мин
|Беларусь
|от 31,01 ₽/мин
|Китай
|от 1,81 ₽/мин
Приобретение телефонных номеров возможно только после верификации личности по паспорту гражданина РФ и заключения договора оказания услуг связи.