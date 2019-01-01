Виртуальные мобильные для совершения входящих и исходящих вызовов (по протоколу SIP, звонки совершаются с традиционных софтфонов) с возможностью получения и отправки СМС через личный кабинет или мобильное приложение. Используются для звонков клиентов, где важно, чтобы входящий номер был мобильным, регистрации в различных интернет сервисах для анонимизации основного номера. Записи разговоров и другая информации о звонка при этом сохраняется в личном кабинете