Плюсофон — облачная телефония, где все включено

  • бесплатный тариф и бесплатный городской номер в любом нашем регионе для быстрого старта
  • исходящие звонки на мобильные от 1,5 руб в мин (от 3 коп за 1 сек)
  • мгновенная авторизация через Госуслуги и возможность работы через ЭДО
  • мобильные номера и СМС
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Платформа для настройки телефонии вашего бизнеса, с возможностью бесплатного старта

Выгодные тарифы на звонки и услуги

Простая настройка и отзывчивая поддержка

Плюсофон — это удобно

Больше никаких пропущенных звонков от клиентов

Объедините отделы в группы дозвона, подключите очередь звонков, анализируйте историю звонков и следите за пропущенными, настройте личные сценарии прохождения звонка у каждого сотрудника

Контролируйте и улучшайте качество работы операторов!

Подключите запись разговоров, изучите персональную статистику каждого сотрудника

Собирайте всю информацию о клиентах в одном месте!

Настройте интеграции с CRM Б24 или AMO, используйте API для интеграции с любыми другими CRM-системами

Экономьте

Поминутная или посекундная тарификация; переходите к нам со своим номером на выгодные тарифы; менеджер может собрать тариф специально под вас при особых требованиях

Используйте все удобные для клиента каналы общения

Номер 8800 для бесплатных звонков клиентов, мобильные номера и входящие/исходящие СМС (в том числе и в интеграциях)

Обрабатывайте звонки быстрее

Настройте очереди звонков, голосовое меню

Наши клиенты

heinz
airbnb
supersaver
autodoc
qatar airways

Ключевые функции

Голосовое меню

Создайте сценарии для входящих вызовов, по которым клиент легко свяжется с нужным отделом или сотрудником, без необходимости ответа секретаря и настройте его функции в зависимости от расписания работы вашей компании

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Запись и хранение разговоров

Контролируйте качество обслуживания, корректируйте скрипты и стандарты

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Многоканальные номера

Принимайте и совершайте несколько вызовов на номер одновременно. Количество каналов для номера зависит от тарифа. Номера доступны в более чем 60-ти регионах страны. Помимо городских доступны, также мобильные номера

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Группы, голосовое меню, очереди звонков

Вы можете создать многоуровневый сценарий приема звонков сотрудниками в рабочее и не рабочее время

Приветствие и донабор

Запишите приветственное сообщение для входящих с возможностью набора внутреннего номера отделения или сотрудника. Это позволит Вам разгрузить секретаря

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Интеграции

Настройте интеграции с АМО CRM или Б24, которые позволят вам собирать всю информацию о коммуникациях с клиентами в системе, где работают ваши менеджеры. Интеграции включают возможность не только звонков но и отправки СМС. При необходимости интеграции с другими системами вы можете использовать API

Мобильные номера

Виртуальные мобильные для совершения входящих и исходящих вызовов (по протоколу SIP, звонки совершаются с традиционных софтфонов) с возможностью получения и отправки СМС через личный кабинет или мобильное приложение. Используются для звонков клиентов, где важно, чтобы входящий номер был мобильным, регистрации в различных интернет сервисах для анонимизации основного номера. Записи разговоров и другая информации о звонка при этом сохраняется в личном кабинете

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Подробная статистика

Все данные о звонках и данные по звонкам отдельных сотрудников можно увидеть в личном кабинете или сделать интеграцию с вашей информационной системой с помощью API Plusofon

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Черный список

Добавьте нежелательные контакты в черный список, чтобы оградить сотрудников от недоброжелательных звонков

Входящие и исходящие СМС

Получайте бесплатные входящие SMS от клиентов и от веб-сервисов. Стоимость исходящего сообщения всего 60 копеек с НДС. Вы можете воспользоваться интерфейсом личного кабинета или SMS API

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Очередь звонков

Организуйте колл-центр, чтобы не пропустить ни одного звонка от клиентов. Если все операторы будут заняты, клиенты будут поставлены в очередь и когда освободится один из операторов его сразу автоматически соединит с клиентом

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Интеграции с CRM

Корпоративный портал, у которого CRM представлен в качестве встроенного модуля

Автоматизированная CRM-система, рассчитанная на оптимизацию бизнес-процессов отдела продаж внутри компании

Смотреть все CRM

Тарифы и условия

Первый

Идеальный тариф для индивидуального предпринимателя
  • 3 пользователя
  • 3 входящих линии
  • 3 исходящих линии
  • Запись разговоров бесплатно*
  • Городской номер за 1 рубль
  • Тарификация поминутная
  • Доступ к API
Бесплатно Подключить

Базовый

Тариф для небольшой команды, которая только начинает свое дело
  • 10 пользователей
  • 5 входящих линий
  • 5 исходящих линий
  • Запись разговоров
    — с хранением 3 месяца — 290 руб. в месяц
    — с хранением 1 год — 890 руб. в месяц
  • Городской номер за 1 рубль
  • Тарификация поминутная/посекундная
490 ₽ / месяц* Подключить

Корпоративный

Тариф для малого и среднего бизнеса, а также для местных представительств
  • 50 пользователей
  • 30 входящих линий
  • 30 исходящих линий
  • Запись разговоров
    — с хранением 3 месяца — бесплатно
    — с хранением 1 год — 590 руб. в месяц
  • Городской номер за 1 рубль
  • Тарификация поминутная/посекундная
1 990 ₽ / месяц* Подключить

Ручная сборка

Тариф для опытной команды, которой нужно что-то особенное
  • Индивидуальные условия по количеству входящих и исходящих линий, количеству пользователей, стоимости записи разговоров
  • Городской номер за 1 рубль
  • Тарификация поминутная/посекундная
От 2 999 ₽ / месяц* Запросить

Часто задаваемые вопросы

Как начать пользоваться телефонией?

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и подпишите договор (для юридических лиц). Для физических лиц доступа верификация по паспорту или через Госуслуги. Если понадобится помощь с подключением, то сможет помочь Ваш личный менеджер или поддержка. Еще можно самостоятельно поискать информацию в wiki, если захотите.

Как долго занимает подключение?

Подключение занимает от 5 минут до 1 часа. Все зависит от того какую юридическую форму вы будете регистрировать — физическое лицо или юридическое, а также от того насколько активно вы сможете поработать с нашим менеджером для подписания договора. Для физических лиц доступна авторизация через Госуслуги.

Какое оборудование нужно для работы, совершение входящих и исходящих звонков?

Для работы вы можете использовать один из рекомендованных нами софтфонов. Также можно использовать аппаратный телефон, который поддерживает протокол SIP.

Калькулятор стоимости звонков

Тариф «Первый» ₽/мин
Поминутная тарификация ₽/мин
Посекундная тарификация ₽/мин

Популярные направления

Москва от 0,72 ₽/мин
Санкт-Петербург от 0,74 ₽/мин
Мобильные РФ от 1,5 ₽/мин
Казахстан от 3,12 ₽/мин
Беларусь от 31,01 ₽/мин
Китай от 1,81 ₽/мин
Не является офертой. Для актуальных цен используйте поиск тарифа по номеру

Мобильное приложение Плюсофон

  • оплачивайте услуги
  • совершайте звонки
  • принимайте СМС

Приобретение телефонных номеров возможно только после верификации личности по паспорту гражданина РФ и заключения договора оказания услуг связи.